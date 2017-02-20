İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/iSTANBUL, () Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 katlı binanın girişindeki pastanede doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kanarya Mahallesi'nde bir binanın girişindeki pastanede saat 14.15 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken patlamada binada büyük çapta hasar oluştu.
(Görüntülü Haber) Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması: 1'i ağır 7 yaralı (4)
İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/iSTANBUL, () Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 katlı binanın girişindeki pastanede doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kanarya Mahallesi'nde...
20 Şubat 2017 Pazartesi 15:59
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