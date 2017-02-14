(Görüntülü Haber) KTÜ’lü öğrenciler 2 kadın işçiyi darp etti, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Fatih TURAN- TRABZON- TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrenim gören 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurcan Ç. ve 19 yaşındaki Mihriban Y., sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra darp etti, cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın duyulması sonrasında 3 öğrenci ve darp edilen 2 kişi dün gece gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DARP ETTİLER, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR Olay dün saat 21.20 sıralarında Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta bir öğrenci evinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre KTÜ'nün farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetleri görevlisi olarak çalışan Kübra T. ve bir sigorta firmasında görev yapan Esra K. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Sosyal medya hesabından yaşanan ve büyüyen tartışma sonrasında öğrenciler, Kübra T. ve Esra K.'yı ikamet ettikleri eve çağırdı. Yazışmalar sonrasında Kübra T. ile arkadaşı Esra K. da, tartıştıkları Hasibe H., Nurcan Ç. Ve Mihriban Y.'nin Taylan Sokak'ta ikamet ettikleri eve gitti. Sosyal medya üzerinde başlayan tartışmanın evde de devam etmesi ve giderek büyümesi sonrasında öğrenciler, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikleri Kübra T. ve Esra K.'yı darp etti. Öğrenciler, bu sırada yaşananları cep telefonuyla kaydetti, video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı. GECE GÖZALTINA ALINDILAR Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı ve sosyal medya hesaplarından kimlikleri belirlenen 3 kız öğrenci ve darp edilen Kübra T. ve Esra K. dün gece gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde saldırıya maruz kalan Kübra T.'nin yüzünde darp izlerine rastlandı, Esra K.'nin yüzünde de morluklar oluştuğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 'POLİS AMCALAR BİZİ ALMIŞ OLABİLİR" Dehşete düşüren olayın ardından gözaltına alınan öğrencilerden Hasibe H.'nin sosyal medya hesabından, 'Yani evimize dövmeye gelmişler, çay mı demleseydik, ne yapsaydık'' şeklinde yorum paylaştığı dikkat çekti. Darp eden diğer kız öğrenci Nuran Ç. de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Twitter'da patlayan olayımızdan ötürü polis amcalar bizi almış olabilir" ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu arada, öğrencileden Mihriban Y.'nin, kişisel sosyal medya hesabından devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli yazılar yazdığının da tespit edildiği ileri sürüldü.