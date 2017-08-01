(Görüntülü Haber) Kreşte 2.5 yaşındaki çocuğu şiddet soruşturması -2

ADAPAZARI'ndaki bir kreşte 2.5 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguyandığı görüntüleri eline geçen anne 30 yaşındaki Neslihan Gökmen, polise şikayette bulundu. Kreşteki güvenlik görüntülerini incelemeye alan polis, sahipleri Z.G ve E.G hakkında soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da kreş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak kurumla ilgili inceleme başlattı. Adapazarı Orta Mahallesi'ndeki Çeşme Meydanı Caddesi'nde oturan Neslihan Gökmen, 2.5 yaşındaki kızını 4 ay önce özel kreşe verdi. Çocuğuna şiddet uygulandığını kreşteki duyarlı bir öğretmenin çektiği ses kaydını dinleyince öğrenen anne Neslihan Gökmen, polise giderek kreş sahiplerinden şikayetçi oldu. Görüntülerde kreş sahiplerinin ceza olarak bir odaya kilitlediği çocuğun yalvarlamalarına aldışı etmedikleri, ayrıca sözlü tehdetlerle korkuttukları ortaya çıktı. 'KIZIM SÖYLÜYORDU AMA İNANMIYORDUM' Anne Neslihan Gökmen, darp sırasında alınan ses kaydında kızının çığlıklar atıp yardım istediğinin duyulduğunu ifade ederek, "Kızım Sakarya'da bulunan Adapazarı ilçesinde bir tane özel kreşe gidiyordu. Kızım daha önce bana orayla ilgili şikayetlerde bulundu ama ben 2.5 yaşında diye hiç bir şekilde inanmadım ona. Bu şikayetler, darp, kızma, bağırma gibi şikayetlerdi. 'Seni çöpe atarım, seni buralara kilitlerim' gibi şeylerdi. Çocuğumun piskolojisi alt üst oldu. Ben çocuğumu oradan aldıktan sonra vicdanlı bir anne bana ulaştı. Ses kaydı çekmiş, çocuğum oradan bağırıyor 'Ne olur, çok üşüyorum. Beni buradan çıkarın kilitli kaldım' diye. Kilitleyip ceza vermişler. Bu havada nasıl üşür çocuk bilmiyorum, benim çocuğum ısıyı da soğuğu da çok iyi ayırt eden bir çocuk. Son zamanlarda yıpranmış bir şekildeydi, öğretmen ismi duyunca çılgına dönüyordu" dedi. Kreş sahiplerinin kızlarını darp ettiğini öne süren Gökmen, şunları söyledi: 'GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEYE CESARETİM YOK' "Yüzünü sıkmışlar. Kolunun üzerinde morluklar vardı, sıkmışlar. Odaya kilitlemişler, ceza vermişler. Bunları sordum, 'Uyku uyumuyor diye ceza verdik, biz böyle terbiye veriyoruz' dediler. Çocuğuma anne-babasından başka kimse ceza veremez. Ulaşabildiğim tüm ailelere ulaştım, mesaj attım. Çekilen ses kaydını paylaştım. 'Evet benim çocuğum da bunları söylemişti, ben inanmadım' dediler. Küçücük çocuk bunlar. Biz gitmek istemiyoruz, bize bağırıyorlar diye söylüyorlarmış ama aileler inanmamış. Şikayetçi olduk her yere başvuru yaptık. Sabahın erken saatlerinde polisler tarafından kreşten görüntüler alınmış. İzlemeye içim el vermiyor. Zaten mahfoluyorum, kendimden geçiyorum. Görüntüleri izlemeye cesaretim yok. Cezalarını çekene kadar her yere şikayetlerim devam edecek. Bunlar vahşi insanlar, bizim bakmaya kıyamadığımız çocuklarımıza onlar vahşice şiddet uyguluyorlar. Buradan herkese sesleniyorum, bugün benim çocuğuma oluyor, yarın başkalarınınkine daha kötüsü olabilir." Annenin ihbarı üzerine polis kreşteki güvenlik görüntülerini incelemeye alarak kreş sahipleri Z.G ve E.G hakkında soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da kreş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak kurumla ilgili inceleme başlattı.