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(Görüntülü Haber) Kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kişiyi düşük faizle kredi vereceklerini belirtip parayı yükleme bahanesiyle aldıkları kredi kartından 5 bin 590 lira para çekerek dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı. Şeyh Şamil Mahallesi'nde tüp satan Ökkeş...

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kişiyi düşük faizle kredi vereceklerini belirtip parayı yükleme bahanesiyle aldıkları kredi kartından 5 bin 590 lira para çekerek dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde tüp satan Ökkeş B.'nin işyerine çarşamba günü gelen kimliği belirsiz kişiler, düşük faizle kredi verdiklerini söyledi. Kartvizitleri gösterip Ökkeş B.'nin güvenini kazanan şüpheliler, istediği parayı krediyi kredi kartına yükleyebileceğini söyledi. Paraya ihtiyacı olan Ökkeş B. bunun üzerine kredi kartını verdi. Şüpheliler de Ökkeş B.'nin kredi kartının kullanılabilir limiti olan 5 bin 590 lirayı çekti.

Kredi kartını aldıktan sonra dolandırıldığını anlayan Ökkeş B.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yaptıkları çalışmada şüphelilerin günü birlik Adana'dan Kahramanmaraş'a gelip dolandırıcılık yaptığını saptayan ekipler 35 yaşındaki Fikret D., 30 yaşındaki Hasan A. ve 32 yaşındaki Mithat A.'yı, kent girişinde yakaladı.

Şüphelilerden Fikret D.'nin üzerinden sahte kimlik çıkarken, cezaevi firarisi olduğu, 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 4 ayrı olaydan de arandığı ortaya çıktı. Diğer iki şüphelinin ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
 

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