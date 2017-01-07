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(Görüntülü Haber) Kredi borcu yüzünden otomobilde bıçakla intihara teşebbüs etti

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() BURSA'da 225 bin lira banka borcu olduğunu öne süren Serdar K., otomobilin içerisinde kendisini 3 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde...

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() BURSA'da 225 bin lira banka borcu olduğunu öne süren Serdar K., otomobilin içerisinde kendisini 3 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde dün akşam 19.30 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir gıda şirketinin sahibi olan 29 yaşındaki Serdar K., bir süre önce bankadan kredi çekti. 225 bin lira kredi borcunu ödeyemeyen Serdar K., otomobilinde sinir krizi geçirerek, kendisini 2 kez göğsünden 1 deada karnından bıçaklayarak intihara teşebbüs etti. 112'Yİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ Olayın ardından Serdar K., 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendisini otomobilde baygın halde yattığı fark etti. Serdar K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Serdar K., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına ılndı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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