(Görüntülü Haber) KPSS sınavına giden adayları taşıyan 4 otomobil çarpıştı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () YOZGAT'ta Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayları taşıyan 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. KPSS'ye girecek adayların geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkması üzerine trafikte yoğunluk yaşandı. Bozok Üniversitesi kampus alanı güzergahında ani fren yapan bir otomobilin durması üzerine arkadaki 4 araç birbirine çarptı. Kazada Kadir Özer isimli sürücü yaralanırken , sınava girecek adaylar şok yaşadı. Yaralı Kadir Özer, 112 Acil Servis Ambulansı ile Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, otomobillerde bulunan adaylar polis aracıyla sınav merkezlerine götürüldü. Kaza yapan otomobillerden birinde meydana gelen gaz sızıntısı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesildi. GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMADI KPSS sınavına girenler polis kontrolünden geçtikten sonra salonlara alınırken, aday yakınları da dışarıda dua okuyarak vakit geçirdi. Sınav merkezlerinde adaylar yapılan aramalardan sonra içeri alınırken, ÖSYM'nin "sınav başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağına" ilişkin kuralı kapsamında, saat 09.45'te kapılar kapatıldı. Bir dakika dahi geç kalan adaylar sınava alınmadı. Üzerinde kağıt parası olan adayların parayı dışarıya bıraktıktan sonra içeri alınması dikkat çekti. Saç tokaları da çıkartıldı.