(Görüntülü Haber) Koyun hırsızı, güvenlik kamerasına yakalandı
ADANA'da bir evin bahçesinde bulunan 3 koyunu çalan Şahin Kara (34) tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde 3 koyun besleyen Yusuf Yeşilkaya, sabah uyandığında hayvanlarının yerinde olmadığını...
30 Mart 2018 Cuma 10:47
ADANA'da bir evin bahçesinde bulunan 3 koyunu çalan Şahin Kara (34) tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde 3 koyun besleyen Yusuf Yeşilkaya, sabah uyandığında hayvanlarının yerinde olmadığını görünce polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına bir kişinin gelip 3 koyunu çalma anı yansıdı. Görüntülerden şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Şahin Kara olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kara, sorgusunda koyunları kendisinin çalmadığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan Kara tutuklandı.
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