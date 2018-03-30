(Görüntülü Haber) Koyun hırsızı, güvenlik kamerasına yakalandı

ADANA'da bir evin bahçesinde bulunan 3 koyunu çalan Şahin Kara (34) tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde 3 koyun besleyen Yusuf Yeşilkaya, sabah uyandığında hayvanlarının yerinde olmadığını görünce polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına bir kişinin gelip 3 koyunu çalma anı yansıdı. Görüntülerden şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Şahin Kara olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kara, sorgusunda koyunları kendisinin çalmadığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan Kara tutuklandı.