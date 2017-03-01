(Görüntülü Haber) Kovalamaca sırasında jandarmaya ateş açan şüpheliler yakalandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan, kovalamaca sırasında jandarma ekiplerine ateş açan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Gülağaç İlçesine bağlı Gülpınar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 68 EF 905 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, jandarma ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında araçta bulunan 2 kişi, ekiplerin üzerine ateş açtı. Ekipler Aksaray-Nevşehir karayolu üzerinde ateş açarak otomobili durdurdu. Sürücü 19 yaşındaki Alparslan Y. ile arkadaşı 18 yaşındaki Can D. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden Alparslan Y., ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu için kaçtığını söylediği belirtildi.