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(Görüntülü Haber) Koşarak denize atlayıp intihar etti

TEKİRDAĞ'da koşarak denize atlayan İrfan Timurlenk (73), çevredekiler tarafından çıkarıldığı kıyıda sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen öldü. Olay, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana...

TEKİRDAĞ'da koşarak denize atlayan İrfan Timurlenk (73), çevredekiler tarafından çıkarıldığı kıyıda sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen öldü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Timurlenk, kıyıda hızla koşarak kendisini denize attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleriyle vatandaşların çabası ile baygın halde kıyıya çıkarılan Timurlenk'e kumsalda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Timurlenk, kurtarılamadı. Timurlenk'in cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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