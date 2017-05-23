Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da 62 yaşındaki Ahmet Selçuk Atasoy ile 65 yaşındaki Erol Karayel arasında köpek havlaması yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Tabancayla ateş eden Karayel, Atasoy'u 4 kurşunla vurup öldürdü. Olay, Bugün saat 06.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi 1989 Sokak'ta meydana geldi. Köpeğiyle gezintiye çıkan Ahmet Selçuk Atasoy, bir süre sokakta dolaştı. Köpeğin havlamasından rahatsız olan bir arka sokakta oturan Erol Karayel, iddiaya göre Atasoy'u bu nedenle uyarıp hayvanı susturmasını istedi. Karayel ve Atasoy arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre belindeki tabancasını çeken Erol Karayel, Ahmet Selçuk Atasoy'a 4 kurşun yağdırdı. Vacuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılan Atasoy, çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede müdanhaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet selçuk Atasoy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kavgada hafif yaralanan Erol Karayel ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Köpek havlaması tartışması cinayetle bitti (2)
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da 62 yaşındaki Ahmet Selçuk Atasoy ile 65 yaşındaki Erol Karayel arasında köpek havlaması yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Tabancayla ateş eden Karayel, Atasoy'u 4 kurşunla vurup...
23 Mayıs 2017 Salı 16:13
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.