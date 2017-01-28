(Görüntülü Haber) Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 46 yaralı 2

Tolga YANIK- Mehmet OKUYUCU/KONYA, ()-KONYA’da kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 46 kişi yaralandı. Kaza sonrası otobüste sıkışan eşi İlknur Kara’nın kurtarma çalışmasına yardım eden polis memuru İskender Kara, eşi ambulansa konulurken, "Allah’ım sana şükürler olsun’" diyerek yanındaki trafik polisine sarılıp ağladı. Kaza, bugün saat 05.15 sıralarında Konya- Adana karayolunun 65’inci kilometresinde meydana geldi. Marmaris’ten Gaziantep’e giden 37 yaşındaki Neşet Oğuz yönetimindeki 27 TG 765 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüsün muavini 20 yaşındaki Mehmet Salih Güneş aracın altında kalarak öldü, sürücü ile 45 yolcu yaralandı. EŞİ SIKIŞAN POLİSİN GÖZYAŞLARI Otobüsün içerisinde sıkışan 5 yolcu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Hafif yaralanan yolculardan polis memuru İskender Kara da araçta sıkışan eşi İlknur Kara’nın kurtarılma çalışmalarına yardım etti. Sıkışan eşini uyanık kalması yönünde uyardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası İlknur Kara sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kadın sedye üzerinde ambulansa bindirilirken eşi İskender Kara da "Allah’ım sana şükürler olsun’" diyerek yanındaki trafik polisine sarılp ağladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Konya ve Karapınar’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.