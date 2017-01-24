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(Görüntülü Haber) Konya’da öğretmen ve Milli Eğitim çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, ()) KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü?nün çeşitli birimlerinde görev yapan 35 kişi hakkında yakalama kararı...

Tolga YANIK/KONYA, ()) KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü?nün çeşitli birimlerinde görev yapan 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik bugün sabah düzenlenen operasyon ile 19 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü?nün çeşitli birimlerinde çalışan şoför ve memurlara yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkan 35 şüpheliden aralarında kadınların da bulunduğu 19?u gözaltına alındı. 16 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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