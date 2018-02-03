(Görüntülü Haber) Konya'ya şehit ateşi düştü

Şehit Nurullah Secen'in, Ereğli ilçesinde oturan nakliyeci babası Sedat ve ev hanımı annesi Söngül Secen'e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Yaklaşık 1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Secen'in, nişanlı ve 3 kız kardeşinin olduğu belirtildi. Şehit haberini duyan yakınları ise eve akın etti.
Şehit Nurullah Secen'in, Ereğli ilçesinde oturan nakliyeci babası Sedat ve ev hanımı annesi Söngül Secen'e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Yaklaşık 1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Secen'in, nişanlı ve 3 kız kardeşinin olduğu belirtildi. Şehit haberini duyan yakınları ise eve akın etti.