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(Görüntülü Haber) Konya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,() - KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında daha önce açığa alınan kamu çalışanlarına yönelik Konya merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı...

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,() - KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında daha önce açığa alınan kamu çalışanlarına yönelik Konya merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 39 kişiden 20'si gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında müftülük, maliye ve sağlık gibi kamu kurumlarında daha önceden açığa alınmış olan 39 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu sabah Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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