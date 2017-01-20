(Görüntülü Haber) Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin girişi kısmında bulunan çatı kardan dolayı çöktü
20 Ocak 2017 Cuma 15:01
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