(Görüntülü Haber) Konya'daki FETÖ operasyonunda 6 muvazzaf asker tutuklandı

KONYA merkezli 2 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'mahrem askeri' personeline yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13' kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Çalışma sonrası Hava Kuvvetleri'nde görevli 'mahrem asker' olarak bilinen 10 muvazzaf astsubay ile 2'si öğretmen 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



Konya ve Ankara'da geçen 28 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklanırden, itirafçı olduğu belirtilen 7 şüpheli ise adli kontrol kararı ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.