(Görüntülü Haber) Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi 1 ölü, 46 yaralı
28 Ocak 2017 Cumartesi 10:29
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