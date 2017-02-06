KONYA'da sis ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çoğunluğu servis aracının karıştığı kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgeleri'nin yoğunlukta olduğu Konya- Ankara Karayolu Aksaray Köprülü Kavşağı yakınında meydana geldi. Sis ve buzlanma nedeniyle ilk belirlemelere göre 1'i şehirlerarası yolcu otobüsü, 1'i belediye otobüsü ve 5'i işçi servisi olmak üzere 7 otobüs, yine çoğunluğu işçi servisi 8 minibüs, 1 TIR, 3 kamyon ve yaklaşık 20 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir otomobilin TIR ve otobüsün altında kaldığı görüldü. Çoğunluğu servis aracının karıştığı kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Ankara'ya gidiş istikameti ulaşıma kapandı.
(Görüntülü Haber) Konya'da yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza 4
KONYA'da sis ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çoğunluğu servis aracının karıştığı kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Organize...
06 Şubat 2017 Pazartesi 12:18
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