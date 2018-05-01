KONYA'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, üç gün önce ortaklaşa düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si, uyuşturucu ticareti yapmak ve temin etmek suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber)Konya'da uyuşturucuya 7 tutuklama
KONYA'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele...
01 Mayıs 2018 Salı 12:32
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