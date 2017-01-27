(Görüntülü Haber) Konya'da tipi ve buzlanma kazalara yol açtı: 30 yaralı
KONYA'da buzlanma ve tipi nedeniyle 40'a yakın kaza meydana geldi, çoğu hafif 30 kişi yaralandı. Konya'da gece saatlerinden başlayan buzlanma ve tipi özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Kenti Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan...
27 Ocak 2017 Cuma 15:57
KONYA'da buzlanma ve tipi nedeniyle 40'a yakın kaza meydana geldi, çoğu hafif 30 kişi yaralandı. Konya'da gece saatlerinden başlayan buzlanma ve tipi özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Kenti Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan karayollarında gece yarısından itibaren farklı noktalarda 40'a yakın kaza meydana geldi. Bu kazalarda çoğu hafif olmak üzere 30 kişi yaralandı. Gün içinde kenti Afyonkarahisar- Ankara ve Aksaray'a bağlayan kara yolları tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapandı. Ulaşıma açılan bölümlerde ise kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmedi. Polis ve Karayolları ekipleri ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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