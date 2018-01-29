(Görüntülü Haber) Konya'da sudan zehirlenme şüphesiyle 129 kişi hastaneye kaldırıldı

KONYA'da bir mahallede içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle 129 kişi hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, rahatsızlanan kişi sayının 300'ün üzerinde olduğunu öne sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastalara gastroenterit (ishal) teşhisi konduğunu, içme suyunda yapılan tetkiklerde ise herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki yaklaşık bin 500 nüfuslu Tatköy Mahallesi'nde geçen perşembe gününden itibaren çoğu çocuk, 129 kişi karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı. Yapılan tetkiklerinde 'su kirliliğine maruz kalma' tanısıyla gastroenterit (ishal) teşhisi kondu. Çoğu aile de polise şikayette bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi, mahalledeki ev ve işyerlerinden su numune aldı. KURUMLAR, SUYUN TEMİZ OLDUĞUNU AÇIKLADI Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastalara gastroenterit (ishal) teşhisi konduğunu, içme suyunda yapılan tetkiklerde ise suyun temiz olduğu, hastalığa neden olabilecek bulguya rastlanılmadığını söyledi. KOSKİ yetkilileri de, geçen perşembe gününden itibaren farklı noktalardan numene aldıklarını, ancak suyun temiz çıktığını, bugün ise her ihtimale karşı mahallenin şebeke hattının su kaynağını değiştirdiklerini ve çalışmaların devam ettiğini belirtti. RAPORDA: SU KİRLİLİĞİNE MARUZ KALMA 3 çocuğu ile babasının rahatsızlanıp hastaneye kaldırdığını belirten mahalle sakinlerinden Ali Evgin, şunları söyledi: ''Geçen perşembe gününden itibaren hastalarımız, gece-gündüz, şahsi araçlar veya ambulanslarla hastanelere götürülüyor. Rahatsızlanan kişi sayısı 300'ün üzerindedir. Bazıları da hastaneye gitmedi. Ben çocuklarımı ve babamı hastaneye götürdüm. Hastaneden bize verilen raporda, 'Su kirliliğine maruz kalma' ve 'adli vaka' diye yazıyor. Ancak yetkililer, bize ne açıklama yapıyor, ne bilgilendiriyor. KOSKİ suyumuz temiz diyor, ama belge göstermiyor. Ben onlara hastaneden bize verilen raporları gösteriyorum. Bizim belgemiz var. Onların belgesi nerede? '' Kendisiyle birlikte ailesinden 5 kişinin karın ağrısı, kusma, ishal ve halsizlik şikayeti üzerine hastanede tedavi olduğunu ifade eden Mehmet Ebiri ise, ''KOSKİ, su temiz diyor ama bu yeterli değil. Ülkemizin şu an bulunduğu ortam çok farklı. Birileri ya sabotaj düzenleyip saldırdıysa. Onun incelenmesini istiyoruz. KOSKi yetkilileri depoyu temizledik diyorlar, inceleme yapılmadan niye temizliyorlar. Su temiz ise doktorlar niye çeşmelerden su içmeyin diyor'' diye konuştu.