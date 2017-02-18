(Görüntülü Haber) Konya'da sobadan zehirlenen karı- koca öldü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmet ve Sadık Duha çifti hayatını kaybetti. Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş katındaki dairede oturan 4 çocuk sahibi 82 yaşındaki Sadık Duha ve eşi 80 yaşındaki İsmet Duha'dan 3 gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları, kapıyı açan olmayınca, evden de koku kokular gelince balkon kapısından içeri girdiğinde çiftin cesetleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Duha çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazındanden zehirlendikleri tespit edildi. Duha çiftinin cesetleri, otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.