(Görüntülü Haber) Konya'da soba faciası: 3 ölü

İsmail AKKAYA / KONYA, () - KONYA'da gece ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızları öldü. Terzilik yapan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Ali Sürer, ailesiyle birlikte oturduğu merkez Karatay İlçesi Kerim Dede Mahallesi Avcılar Sokak'taki iki katlı binanın ikinci katında, oturma odasında dün akşam kömür sobasını yaktı. İddiaya göre Ali Sürer kanepenin kenarında otururken, bir restoranda çalışan eşi 45 yaşındaki Sultan Sürer ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi kızları 16 yaşındaki Rabia Sürer diğer kanapelerde uyudu. Aileden bu sabah haber alınamayınca, telefonla da ulaşamayan damatları Fatih Kaya bugün saat 14.30 sıralarında eve geldi. Kapıyı açan Fatih Kaya oturma odasında kayınpederi Ali Sürer'i oturur halde, kayınvalidesi Sultan Sürer ve baldızı Rabia Sürer'i ise kanepede yatar durumda hareketsiz halde buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı incelemede 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Sultan Sürer'in, kanepede oturan eşi Ali Sürer'e doğru uzanmış halde bulunması, kadının dumandan zehirlendiklerini anlayıp, eşinden yardım istemeye çalıştığı üzerinde duruldu. GECE DİĞER OĞLUNUN EVİNE GİDEN BABAANNE KURTULDU Acı haberi alan Sürer ailesinin evmi kızları Asuman Kaya'nın, evin dışından annesi babası ve kız kardeşi Rabia'ya sürekli seslenip, ''Ben geldim, uyanın'' demesi yürekleri dağladı. Acı haberin ardından eve gelip kaldırımda oturan ve gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Elmas Sürer'in ise, bir süredir kaldığı oğlu Ali Sürer'in evinden gece diğer oğlunun evine gittiği belirtildi. 3 kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.