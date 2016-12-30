(Görüntülü Haber) Konya'da silahlı kavga:2 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)() KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'nde çıkan silahlı kavga da 2 kişi yaralandı.Olaydan sonra şüpheli Süha B., Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Olay saat 18.30 sıralarında Ereğli İlçesi Hamam Caddesi'nde bulunan Ereğli Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre Süha B., ile aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Abidin M., ve Harun S., dernekte karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Süha B., yanında taşıdığı tabancayla ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Abidin M., ve Harun S., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Süha B., Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.