(Görüntülü Haber) Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KONYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay, bugün saat 16.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün ürünü satan Cemal Y. ve yanındaki arkadaşları ile işyerine gelen 28 yaşındaki Abdurrahman Güçlü ve Şevki Neng arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Güçlü ve Neng, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Başından yaralanan Abdurrahman Güçlü, kaldırıldığı Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sırtından vurulan ve Meram Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Şevki Neng'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Pois, olayın ardından otomobille kaçan Cemal Y. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı.