Konya ' nın Akşehir ilçesi'nde Yenimahalle'deki semt pazarının çatısı üzerindeki kar yoğunluğu nedeniyle çöktü. Üstü Çelik kontrüksiyon olan çatının çökmesi sonucu ilk belirmelere 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi
(Görüntülü Haber) Konya'da semt pazarının çatısı çöktü; 4 yaralı
Konya ' nın Akşehir ilçesi'nde Yenimahalle'deki semt pazarının çatısı üzerindeki kar yoğunluğu nedeniyle çöktü. Üstü Çelik kontrüksiyon olan çatının çökmesi sonucu ilk belirmelere 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye...
05 Ocak 2017 Perşembe 10:25
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