(Görüntülü Haber) Konya'da polis sığınmacıların oturduğu mahallede arama yaptı

Hasan DÖNMEZ/KONYA,() - KONYA'da, Suriyeli sığınmacıların yoğunlukta yaşadığı iki mahallede arama yapan polis belgesiz kullanılan 2 motosiklet, 7 elektrikli bisiklet ve 10 bisiklete el koydu. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Meram İlçesi'nde Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu Sahibata ve Şükran mahallelerinde arama yaptı. Faturasız ve belgesiz motosiklet, elektrikli bisikletler ve bisikletler toplandı. Sığınmacılar, belgesiz bu tür araç kullanmamaları konusunda uyarıldı. Polis, geçen 2 Mart günü de aynı mahallelerde 'huzur operasyonu' düzenleyip, kimlikleri olmayan ve çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 260 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan Afganistanlı ve Iraklı, 13 kişi sınır dışı edildi, çeşitli suçlardan aranan 17 Suriyeli tutuklandı, 230 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından kayıt altına alındı.