Tolga YANIK/KONYA, ()-KONYA'da PKK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik bugün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskında örgütün şehir yapılanması üyesi olduğu ileri sürülen 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsal dökümanların bulunduğu belirtildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(Görüntülü Haber) Konya'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
Tolga YANIK/KONYA, ()-KONYA'da PKK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik bugün...
14 Şubat 2017 Salı 10:27
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