Konya'da ikamet eden Erdal Atlı belirlenemeyen nedenle, kayınpederinin evinde eşi Yasemin Atlı, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı, evde tüfekle ateş ederek öldürdü.
(Görüntülü Haber) Konya'da koca dehşeti: 3 ölü
Konya'da ikamet eden Erdal Atlı belirlenemeyen nedenle, kayınpederinin evinde eşi Yasemin Atlı, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı, evde tüfekle ateş ederek öldürdü.
17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:31
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