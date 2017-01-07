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(Görüntülü Haber) Konya'da karbonmonoksit zehirledi: 3 ölü

Hasan DÖNMEZ/ KONYA, () - KONYA'da iki ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir çift ile 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ölen çocuğun 3 yakını da tedavi altına alındı. İlk olay, saat 10.30 sıralarında...

Hasan DÖNMEZ/ KONYA, () - KONYA'da iki ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir çift ile 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ölen çocuğun 3 yakını da tedavi altına alındı. İlk olay, saat 10.30 sıralarında merkez Meram İlçesi, Loras Mahallesi Esfendiyar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı evin ikinci katında oturan 30 yaşındaki Mustafa ve 27 yaşındaki Sultan Şahin çiftinden haber alamayan komşuları eve gitti. İçeriye girince Şahin çiftini evde hareketsiz halde bulan komşuları. durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mustafa Şahin, eşi Sultan ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini, diğer oğlu 3 yaşındaki Mustafa’nın ise öldüğünü belirledi. Anne, baba ve çocukları Ahmet ambulanslarla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zehirlenerek hayatını kaybeden Mustafa Şahin de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. İkinci zehirlenme olayı ise merkez Karatay İçesi Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. 80 yaşındaki Mehmet Ünüvar ile eşi 57 yaşındaki Nazlı Ünüvar'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Yanlarında bulunan anahtarla içeriye giren yakınları çifti hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Ünüvar çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Çiftin cesedi Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

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