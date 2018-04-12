KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücülerden Erkan Sayan (40) öldü, 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren sürücü Sayan'ın emniyet kemerini koltuğunun arkasından bağladığı görüldü. Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara-Konya karayolunun Kulu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Samet Tosun'un (21) kullandığı 42 FDZ 30 plakalı otomobil, kavşakta Erkan Sayan yönetimindeki 42 GG 521 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Sayan ile Tosun'un yanında bulunan Süleyman Tosun ve Seval Akkoç (27) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erkan Sayan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sayan'ın cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer 3 yaralı ise yapılan tedavilerinin ardından Konya'ya sevk edildi. EMNİYET KEMERİNİ ARKADAN TAKMIŞ Hayatını kaybeden Erkan Sayan'ın emniyet kemerinin ikaz sesini önlemek için arkasından taktıkığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücülerden Erkan Sayan (40) öldü, 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren sürücü Sayan'ın emniyet kemerini koltuğunun arkasından bağladığı görüldü. Kaza, saat...
12 Nisan 2018 Perşembe 07:58
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