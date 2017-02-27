(Görüntülü Haber) Konya'da iki gurup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 1'i polis 4 yaralı
KONYA'da iki gurup arasında iddiaya göre park etme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i polis 4 kişi de yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi....
27 Şubat 2017 Pazartesi 21:43
KONYA'da iki gurup arasında iddiaya göre park etme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i polis 4 kişi de yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park etme yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve bıçakla saldırdı. Olay yerine giden polis ekipleri yetersiz kalınca mahalleye çevik kuvvet ekipleri çağırıldı. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan 32 yaşındaki Hüseyin Gülağacı kaldırıldığı Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru da başına isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Kavgada taş ve bıçakla yaralanan diğer 3 kişi de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.
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