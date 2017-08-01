Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da para karşılığı anlaştıkları erkeklerle ilişkiye girdikleri öne sürülen 13 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınların, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık caddeleri ile Meram İlçesi Furkan Dede caddesine çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından harekete geçen polis, düzenledikleri operasyonla 13 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar hakkında işlem başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Konya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı
Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da para karşılığı anlaştıkları erkeklerle ilişkiye girdikleri öne sürülen 13 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınların,...
01 Ağustos 2017 Salı 10:02
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