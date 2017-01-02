(Görüntülü Haber) Konya'da bir kafe de bıçaklı kavga: 2 yaralı
KONYA'da bir kafeteryada iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 22.45 sıralarında Selçuklu İlçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kafeteryada iki grup arasında henüz belirlenemeyen...
02 Ocak 2017 Pazartesi 08:15
KONYA'da bir kafeteryada iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 22.45 sıralarında Selçuklu İlçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kafeteryada iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Önder Y. ile Abdullah Ş., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları iki ayrı özel hastane de tedavi altına alındı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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