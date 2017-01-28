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(Görüntülü Haber) Konya'da bin polisle asayiş uygulaması

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da 'Huzur Türkiye-2' uygulaması kapsamında bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Konya il merkezi ve ilçelerinde bin polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı. İki aşamalı...

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da 'Huzur Türkiye-2' uygulaması kapsamında bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Konya il merkezi ve ilçelerinde bin polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada ekipler, 20.00 ile 21.30 saatleri arasında şehir giriş çıkışlarında daha önceden belirlenen noktalarda şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yaptı. Durdurulan şüpheli araçlar ve yolcular polis tarafından tek tek arandı. Ekipler daha sonra şehir merkezindeki umuma açık yerler üzerinde denetim yaptı. Polis, girdiği işyerlerinde müşteri ve çalışanlarla ilgili GBT sorgusu yaptı. 2 bin kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda suç unsurunun da ele geçirildiği belirtildi. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği belirtildi.

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