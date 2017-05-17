(Görüntülü Haber) Konya'da baba, anne ve kızı öldürüldü (2)

KONYA'da Yasemin Atlı, babası Behram Yıldız ve annesi Fatma Yıldız tüfekle öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak Yasemin Atlı'nın eşi E.A. aranıyor. Olay, bugün saat 09.40'da merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak'taki Behram Yıldız'ın evinde meydana geldi. Olcay Kent Sitesi'ndeki evden gelen silah sesleri üzerin olay yerine gidenler Behram Yıldız, eşi Fatma Yıldız ve kızı Yasemin Atlı'yı öldürülmüş olarak buldu. Tüfekle vurulan 3 kişinin cinayet şüphelisi olarak Yasemin Atlı'nın eşi E. A.'nın arandığı bildirildi.