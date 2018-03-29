Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

(Görüntülü Haber) Konya'da 2 takside kaçak 10 Afgan yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı 2 taksiden Afganistan uyruklu 10 kaçak çıktı. Afgan kaçakların, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği, Konya'ya inşaatlarda çalışmak için...

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı 2 taksiden Afganistan uyruklu 10 kaçak çıktı. Afgan kaçakların, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği, Konya'ya inşaatlarda çalışmak için geldiği belirtildi. 

Olay, saat 16.30 sıralarında, Ankara yolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Havalimanı yakınlarında devriye görevi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, yanlarından geçen Ankara plakalı taksinin içindekilerden şüphelendi. Daha sonra aynı yerden geçen, Ankara plakalı başka taksinin içindeki kişilerden de şüphelenen ekipler, araçları takibe aldı. Taksi sürücüleri, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Terörle mücadele ekipleri başta olmak üzere çok sayıda polis ekibinin takip ettiği sürücüler, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde durduruldu. Polisten kaçan sürücülerin kullandığı 2 taksiden Afganistan uyruklu toplam 10 kaçak çıktı. Afgan kaçakların, üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmadı. Kaçakların, Ağrı üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı, Konya'ya da inşaatlarda çalışmak için geldiği ileri sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kaçak 10 Afgan, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314