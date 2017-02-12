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(Görüntülü Haber)Kontrolden çıkan otomobil yan devrildi: 2 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil parka halindeki araçlara çarptıktan sonra yan devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, dün gün gece saatlerinde Demirköprü Mahallesi...

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil parka halindeki araçlara çarptıktan sonra yan devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, dün gün gece saatlerinde Demirköprü Mahallesi Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak'ta meydana geldi. Ersin Karafil yönetimindeki 35 KAK 53 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halindeki 4 araca çarptıktan sonra yan devrilerek durabildi. Kazada Ersin Karafil hafif yaralanırken, yanında bulunan eşi Gökçe Karafil otomobilde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, AKS 110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS 110 ekipleri Gökçe Karafil'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından Karafil çifti, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Gökçe Karafil'in hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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