(Görüntülü Haber) Kontrolden çıkan otomobil, 2 otomobile çarptı: 6 yaralı
İZMİR'in Buca İlçesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi...
22 Ocak 2017 Pazar 21:13
İZMİR'in Buca İlçesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Yasin Gezen (27) idaresindeki 26 SU 672 plakalı otomobil, Buca'dan Yenişehir istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Cüneyt Akçay (29) yönetimindeki 35 YK 194 plakalı otomobille çarpıştı. Gezen idaresindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak sürücüsü belirlenemeyen 48 BA 639 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada, sürücülerden Gezen ve Akçay'ın yanı sıra otomobillerde bulunan Nur Mehmet Doğan (39), Cennet Yılmaz (27) Şahin Sun (28) ve Fahrettin Orcan (29) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Şahin Sun'un hayati tehlikesi olduğu belirtilirken diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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