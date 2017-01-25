(Görüntülü Haber) Konteyner altına sıkışan kediyi belediye ekipleri kurtardı

Fatih KARAÇALI/ADANA, ()-ADANA'da konteynerin altındaki boşlukta sıkışan ve 2 gün boyunca çıkamayan sokak kendisini belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Efe2 Sanayisi'nde bulunan bir konteynerin altındaki boşlukta sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar kurtarmak için çalışma yaptı. Uzun uğraşlara rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkartamayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen bir görevli yere yatarak konteynerin altındaki boşluğa girdi. Kediyi tutarak çeken görevli konteynerin altında çıktı. Açlıktan hareket edemez hale gelen kedi, kafesle Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.