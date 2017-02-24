(Görüntülü Haber) Konsolosluk araçlarıyla FETÖ’cü kaçıran şebekeye polis operasyonu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE’de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aranan şüpheli ve yakınlarını konsolosluklara ait araçlarla Kapıkule Sınır Kapısı’ndan kaçırdıkları saptanan şebeke polisin operasyonuyla çökeltildi. Çetenin, İstanbul’da yakalanan ve FETÖ'cü eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen ile eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'yu kaçırmak için plan yaptığı ortaya çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üst düzey yönetici konumundaki şüphelilerin, Türkiye’de Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ait konsoloslukların kullanmadığı yada değiştirmeyi planladığı araçları satış amacıyla vekalet alarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkardıkları sırada kaçırdıkları bilgisine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı. Dışişleri Bakanlığı’nda memur olan ve FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen hakkında yakalama kararı bulunan F.N.Y.’nin 10 Şubat günü aynı yöntemle yurt dışına çıkarılacağını öğrendi. Araç ve şüpheliler Kapıkule Sınır Kapısı’na geldiğinde polis operasyon düğmeye bastı. FETÖ şüpheli F.N.Y. ile şebeke üyesi olduğu belirlenen 14 şüpheli çeşitli adreslere baskınlar düzenlenerek gözaltına alındı. HAKİM VE SAVCILARI DA KAÇIRACAKLARDI Şüphelilerin alınan ifadelerinde MİT müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, Selam Tevhit davası hakimlerinden Dursun Ali Gündoğdu ve savcı Adnan Çimen’in de aynı yöntemle yurt dışına çıkarılacağı öğrenildi. İstanbul’da saklandıkları adresleri belirlenen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen bilgiler sayesinde 17 Şubat tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5’İ SERBEST KALDI, 9’U TUTUKLANDI Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince işlemleri tamamlanan şebeke üyesi şüpheliler A.A., K.G., M.A.Ö., Ö.B.A. ve M.Y.M. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şebeke üyesi şüpheliler T.E., T.D.V., E.M.M., FETÖ’den aranan F.N.Y., S.Ç., S.Ö., E.Ö., G.S. ve Y.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.