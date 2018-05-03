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(Görüntülü Haber) Kömürlük yandı, 3 kişi dumandan etkilendi

İZMİT'te, bir evin bahçesinde bulunan kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Öğleden sonra, İzmit Tavşantepe Mahallesi Sert Sokak'ta Haydar Utar'a ait evin bahçesinde...

İZMİT'te, bir evin bahçesinde bulunan kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Öğleden sonra, İzmit Tavşantepe Mahallesi Sert Sokak'ta Haydar Utar'a ait evin bahçesinde bulunan kömürlükte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda bütün kömürlüğü saran alevleri gören vatandaşlar 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpük ve su sıkarak yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilen Haydar Utar ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiye 112 Acil ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, kömürlük hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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