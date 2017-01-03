(Görüntülü Haber) Kömürden zehirlenen çiftin cesedi 3 gün sonra fark edildi

ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi'nde güvenlik koruculuğu yapan Ramazan Aktaş, 4 ay önce evlendiği eşi Yasemin Aktaş'ın cesetleri 3 gün sonra cesetleri bulundu. Aktaş çiftinin yatak odasına götürdükleri mangal içerisindeki kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi. Karakoçan İlçesi'nde güvenlik koruculuğu yapan 33 yaşındaki Ramazan ve eşi Yasemin Aktaş, ısınmak için yatak odasına götürdükleri mangalda bulunan kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Alt kattaki komşusunun şüphesi üzerine Aktaş çiftinin cesedi, 3 gün sonra bulundu. Bahçelievler Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin üst katındaki dairede oturan Ramazan Aktaş'ın alt katındaki dairede oturan ve adını vermek istemeyen komşusu, 3 gün önce Aktaş'ı evine odun taşırken gördüğünü belirterek, "Ramazan, en son 3 gün önce yukarıya kömür taşırken gördüm. Aradan 3 gün geçti ne o, ne de eşi hiç dışarı çıkmadı ve lambaları sürekli açıktı. Köydeki anne ve babasını arayarak durumu bildirdim. Onlar da aynı mahallede oturan Ramazan'ın ablasını aramışlar. Ablası polisle birlikte gelip kapıyı çaldı. İçerden ses gelmeyince polis kapıyı kırdı ve içeri girdi. Ramazan ve işi yatakta uyumuş, zehirlenerek ölmüş cesetleri duruyordu. Odanın ortasında da bir mangal içerisinde de sönmüş kömür vardı" dedi. Ramazan Aktaş'ın ablası Aynur Aktaş ise kardeşinin 4 ay önce evlendiğini belirterek, "5 kız ve tek erkek kardeşimizdi. Daha yeni evlenmişti. 4 ay önce düğün yapmıştık" diye ağıtlar yaktı. Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi, evde yapılan incelemenin ardından Aktaş çiftinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.