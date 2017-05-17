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(Görüntülü Haber) Kömür ocağında metan gazı 2 can aldı (EK)

CENAZEYİ GELİN- GÖRÜMCE AĞLAYARAK TESLİM ALDI Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dün akşam kömür ocağında metan gazı sızıntısı sonucu yaşamını yitiren işçiler Levent Korkmaz ile Esen Çavuş'un cenazelerine, Akdeniz Üniversitesi...

CENAZEYİ GELİN- GÖRÜMCE AĞLAYARAK TESLİM ALDI

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dün akşam kömür ocağında metan gazı sızıntısı sonucu yaşamını yitiren işçiler Levent Korkmaz ile Esen Çavuş'un cenazelerine, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsileri yapıldı. Esen Çavuş'un eşi Serap Çavuş ve kız kardeşi Meryem Aşık, cenazenin gelmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Serap Çavuş ile kız kardeş Meryem Aşık uzun süre birbirlerine sarılarak ağladı. Serap Çavuş ile Meryem Aşık, güçlükle ayakta dururdu. Serap Çavuş, "Bu acıya dayanamam. Sensiz ne yaparım. Neredesin yavrum neredesin" diyerek ağladı.

2 maden işçisinin cenazeleri, defnedilmek üzere karayoluyla Zonguldak'a götürüldü.

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