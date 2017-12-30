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(Görüntülü Haber) Komşusunu yaralayıp, intihar etti

ESKİŞEHİR'de işçi, 32 yaşındaki Ekrem Ö., henüz belirlenemeyen nedenle komşusu, 53 yaşındaki Osman Doğan'ı av tüfeğiyle yaraladıktan sonra, aynı silahla intihar etti. Olay, Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak'ta meydana geldi. Bir...

ESKİŞEHİR'de işçi, 32 yaşındaki Ekrem Ö., henüz belirlenemeyen nedenle komşusu, 53 yaşındaki Osman Doğan'ı av tüfeğiyle yaraladıktan sonra, aynı silahla intihar etti. Olay, Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak'ta meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve evli olduğu belirtilen Ekrem Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Osman Doğan'a sokakta av tüfeğiyle ateş etti. Saldırgan kaçarken, omuz, sol kol ve yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğan ise çağrılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan Ekrem Ö.nün cep telefonu, Çamlıca Mahallesi Olgunluk Sokak'ta bulundu. Polis ekiplerinin aradığı Ekrem Ö. Olgunluk Sokak'taki 2 katlı kullanılmayan bir evin bahçesinde aynı tüfekle kendisini vurdu. Silah sesi üzerine çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Ekrem Ö.'yü ağır yaralı halde buldu. Ekrem Ö., 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı ESOGÜ Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Osman Doğan'ın tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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