(Görüntülü Haber) Komşusunu eşine küfür ettiği için öldürmüş

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde traktörle çarpıp yaraladığı komşusu Hamdi Beyde'yi (77), 9 ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu gün tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akman'ın (68) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren Mehmet Akman, "Eşime küfrettiği için öldürdüm" dedi. Kıbrıscık ilçesi Karadoğan Mahallesi'nde oturan Mehmet Akman, 2016'nın Temmuz ayında aralarında husumet bulunan Hamdi Beyde’ye traktörle çarptı. Yaralanan, Hamdi Beyde hastaneye kaldırılırken, tutuksuz yargılanan Akman hakkında ise 'taksirle yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı. 2017'nin Nisan ayında taburcu olan Hamdi Beyde, aynı gün Mehmet Akman ile konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Mehmet Akman, eşine küfrettiğini iddia ettiği Hamdi Beyde'ye tüfekle ateş ederek öldürdü. Mehmet Akman, olayın ardından kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan 8 ay sonra, daha önce de kasten yaralama suçundan sabıkası bulunan Mehmet Akman'ın son olarak Antalya'nın Kemer ilçesinde bir pansiyonda kaldığını tespit etti. Mehmet Akman, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla pansiyonun önünde gözaltına alındı. Mehmet Akman'ın üzerinden başka bir isim adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Akman hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Mehmet akman, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Akman'ın yanı sıra Beyde'nin avukatı ve yakınları katıldı. Mehmet Akman, duruşmadaki ifadesinde, komşusunu eşine küfrettiği için öldürdüğünü belirterek, "Olay günü ben otomobilime binerken Hamdi bana hem el kol hareketi yapıyor, hem de hakaret ediyordu. Ben de aracımdan inerek yanına gittim. Aramızda tartışma çıktı. Bana ve eşime küfredince kendimi kaybettim. Otomobilimde bulunan tüfeği alarak Hamdi Beyde'ye bir el ateş ettim. Eşime küfrettiği için öldürdüm" dedi. BULDUĞU KİMLİKLE YAŞADI Hamdi Beyde'yi öldürdükten sonra Kıbrıscık'ta kendisine ait bahçede bir süre saklandıktan sonra Antalya'ya kaçtığını ifade eden Mehmet Akman, "Antalya'ya gittiğimde alışveriş için bir markete girdim. Marketten çıkarken yerde bir cüzdan buldum. İçindeki nüfus cüzdanını alarak, kimliğin ait olduğu kişiymiş gibi yaşadım. Daha sonra yerleştiğim pansiyonda yakalandım. Yakalanmadan önceki son 40 gün bu şekilde sahte kimlikle hayatımı sürdürdüm" diye ifade verdi. Mehmet Akman'ın tutukluluk haline karar veren mahkeme, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. ADLİYE ÇIKIŞI YAKINLAR ARASINDA GERGİNLİK Duruşmanın tamamlanmasının ardından, adliye çıkışında tarafların yakınları arasında arbede yaşandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, araya girerek gerginliği sonlandırdı.