(Görüntülü Haber) Komşularını rehin aldı, 2 saatte ikna edildi

GAZİANTEP'te eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 2 komşusunu evinin garajında av tüfeğiyle rehin alan Şahin D., polis ve psikolog tarafından 2 saat süren çabayla ikna edilerek rehineleri serbest bıraktı. Beyazlar Mahallesi'nde oturan kuyumcu tamircisi evli ve 2 çocuk babası Şahin D., saat 17.30 sıralarında 44 numaralı sokaktaki 4 katlı binanın zemin katındaki evinin girişinde bulunan garaja, karşı dairede oturan komşuları Çağdaş C. ve Levent P.'yi çağırdı. Şahin D., kepenklerini indirdiği garajda konuştuğu komşularını, ismi öğrenilemeyen eşiyle ilişkileri bulunduğu iddiasıyla av tüfeğiyle rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sokakta güvenlik önlemi alan polis, Şahin D.'yi ikna etmek için uzun süre görüştü. Şahin D.'nin ikna olmaması üzerine olay yerine psikolog çağrıldı. 2 SAATİN SONUNDA İKNA OLDU Olay yerine gelen psikolog Mahmut Kayagan da uzun süre Şahin D.'yi ikna etmeye çalıştı. Ağabeyi Müslüm D.'nin de polis ve psikoloğa yardımcı olduğu olayda yaklaşık 2 saatin sonunda Şahin D., ikna olup rehin aldığı Çağdaş C. ve Levent P.'yi serbest bıraktı. Av tüfeğini de polislere teslim eden Şahin D. ile Levent P. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Şahin D.'nin rehin tuttuğu Çağdaş C. ise ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.