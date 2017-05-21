(Görüntülü Haber) Kombi tamiri bahanesiyle yaşlı çifti dolandırdı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()KARABÜK'te, kombiyi tamir etme bahanesiyle yaşlı çiftin evine girdikten sonra yedek parça getireceği iddiasıyla 700 TL alan şüpheli kayıplara karışırken dolandırıldığını anlayan ev sahipleri polise şikayette bulundu. Kent merkezinde yolda yürüyen 57 yaşındaki Kezban Şen ile 67 yaşındaki Mehmet Şen çiftini gören şüpheli yanlarına yaklaşarak kendilerini tanıdığını, evlerini yapan kişinin akrabası olduğunu ve kullandıkları kombiyi kendisinin taktığını söyledi. Yaşlı çifti yoldan karşıya geçirerek yardım ettikten sonra ticari taksi ile evlerine bırakan şüpheli kombinin bakımını yapabileceğini söyleyerek Şen çiftinin evine girdi. Kombiye baktıktan sonra yedek parça gerektiğini söyleyerek yaşlı çiftten 700 TL alarak evden çıkan şüpheli geri dönmedi. Para verdikleri kişinin geri dönmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan Şen çifti polisi arayarak ihbarda bulundu. Şüphelinin kendilerini evlerini yapan kişinin akrabası olduğunu söylediğini belirten Kezban Şen, "Kombi çalışıyor mu, ne kadar fatura geliyor? diye sorunca biz de kış ayında 350 lira geldiğini söyledik. O kadar gelmemesi lazım diyerek kombiye ve peteklere baktı. Peteklere çok gaz vermişsiniz, evinizi patlatırsınız, yanar böyle. Arızalı 3 parçayı değiştirirsek daha az fatura gelir, kar ederseniz dedi. 3 parçanın 680 lira tuttuğunu söyledi. Bizden 700 lirayı alıp çekti gitti. Gelmeyince bizde evi yapan ustayı aradığımızda bize böyle bir akrabasının olmadığını, dolandırıldığımızı söyledi. Biz de polisi aradık" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve gelerek inceleme yaparken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.