(Görüntülü Haber) Koltuk değnekleri ile akülü tekerlekli sandalyeleri çalındı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bedensel engelli Faruk Eryılmaz'ın (52) evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri çalındı. Eryılmaz, akülü tekerlekli sandalyesini çalanlara seslenip, "Elinizi vicdanınıza koyun, tekerlekli sandalyemi getirin" dedi.



Salihli ilçesi Yörük Mahallesi'nde oturan Faruk Eryılmaz'ın, 15 yıl öce geçirdiği tarafik kazasının ardından belden aşağısı felç oldu. Eşi ve otizmli çocuğu ile yaşayan Eryılmaz, o tarihten beri yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürüyor. Eryılmaz'ın 'Elim, ayağım" dediği akülü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri geçen 7 Nisan'da evinin önünden çalındı. Eryılmaz, polise şikayetçi oldu. Hırsızlık olayının ardından evden çıkamaz hale geldiğini belirten Faruk Eryılmaz, "Apartmanın önüne bıraktığım akülü tekerlekli sandalyem 1 saat sonra döndüğümde yerinde yoktu. Önce birinin şaka yaptığını zannettim. Ancak, bulamayınca çalındığını anladım. Kimseye muhtaç olmadan, akülü tekerlekli sandalyemle kendi işlerimi görebiliyordum. Aracımı çalanlara sesleniyor; 'Elinizi vicdanınıza koyun, tekerlekli sandalyemi geri getirin' diyorum" diye konuştu.



"ALLAH KORKUSU VARSA ÇALAN KİŞİ GERİ GETİRİR"



Eryılmaz'ı evinde ziyaret eden Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk de "Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Faruk Eryılmaz ve otizmli oğlu Fatih Eryılmaz, aynı zamanda dernek üyemiz. Bizler, sivil toplum kuruluşları, dernekler olarak engelli vatandaşlarımız için her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için mücadele ederken bir vicdansızın gelip engelli vatandaşımızın akülü aracı ve koltuk değneklerini çalması akıl alır şey değil. Mağdurun eşyası çalınmaz. Bu arkadaşımızın sadece akülü aracı değil, koltuk değnekleri değil, aslında ayakları çalındı. Üyelerimize bu araçları temin edebilmek için binbir güçlüğü aşıyoruz. Bu nasıl bir vicdansızlık. Elinizi vicdanınıza koyun. Allah korkusu varsa, çalan kişi bu aracı geri getirir. Bu arkadaşımızın mağduriyeti giderilmeli. Çünkü arkadaşımızın sokağa çıkmaya ihtiyacı var" diye konuştu.



Öte yandan polis, Eryılmaz'ın tekerlekli sandalyesi ve koltuk değneklerini çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.