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(Görüntülü Haber) Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenciler birbirine girdi: 47 gözaltı

KOCAELİ Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Polis kavga eden grupları güçlükle ayırırken, 47 öğrenci gözaltına alındı. Kocaeli Üniversitesi'nde Hocalı katliamını anmak isteyen...

KOCAELİ Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Polis kavga eden grupları güçlükle ayırırken, 47 öğrenci gözaltına alındı. Kocaeli Üniversitesi'nde Hocalı katliamını anmak isteyen öğrenciler ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Üniversitede bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, takviye ekip istendi. Üniversiteye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis ve üniversitenin güvenlik görevlileri kavgaya karışan öğrencileri ayırdı. Birbirlerine sopalarla saldıran, taş atan öğrenciler yeniden toplanmaya çalıştı. Yaşanan olaylar sırasında yaralanan bir öğrenci ile taş gelmesi sonucu yaralanan güvenlik görevlisi kampüste bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin tekrar karşı karşıya gelmemesi için polis önlemlerini arttırdı. Polis öğrencilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarılara rağmen dağılmayan 47 öğrenciyi gözaltına aldı.Bir öğrenci, "PKK'lı vatan hainlerini okutturmayacağız. Biz vatan severleriz. Hainler, PKK destekçileri, bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatanın askerine polisine kurşun sıkan insanları biz burada bu insanları okutmayacağız. PKK'lı ve vatanseverler arasında kavga çıktı" dedi.

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